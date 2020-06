Har startet prosess for å styrke Namdal regionråd for framtida: – Det er kjempeviktig at vi legger en strategi sammen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I løpet av den siste tida har det skjedd mye rundt Namdal regionråd. Narve Nordmelan har fått jobben som ny daglig leder fra 1. oktober, og det er satt i gang en prosess for å se på organiseringa av og framtida for regionrådet.

Etter en lang periode med kun videomøter på grunn av koronakrisa, var det endelig mulig å gjennomføre et møte for flere av ordførerne som er med i regionrådet, samt den nye daglige lederen. Dette var imidlertid ikke et formelt møte med beslutningstaker, men en uformell samling for å finne tilbake til samholdet og bygge laget.

– Vi har nære tillitsbånd og vil hjelpe og støtte hverandre. Det er viktig å bygge videre på dette, og da er det viktig å kunne møtes. Nå er det kjempeviktig at vi legger en strategi sammen, sier leder og Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo.

Fundamentet på plass

Et av målene da Namdal regionråd ble startet, var at de skulle gi Namdalen én stemme for å fremme viktige saker for regionen. Etter to og et halvt år føler Brekkvassmo at de har lyktes med misjonen så langt.

– Vi har fått gjort ufattelig mye bra og fundamentet er på plass. Men vi må også tenke framover, og det er litt av det vi har diskutert nå. Vi er i prinsippet godt fornøyd og det ble som vi håpet på. Tanken var god og forankringa til kommunene er god. Nå har vi diskutert i forhold til ressursbruk, i tillegg til at vi har mange målsettinger som vi må jobbe med. Det gjør at det blir en ganske omfattende prosess.

Namdalstinget, bestående av alle formannskapsmedlemmer i alle kommunene, skal nå komme med sine innspill til det videre arbeidet, og man har fått midlertidige resultater fra en spørreundersøkelse som er gjennomført.

En av utfordringene nå er å definere hvilken rolle regionrådet skal ha i forhold til kommunene.

– Vi har bevega oss inn på rådmannsbordet, og vi er ikke et beslutningsorgan. Så vi må vurdere organiseringa for å finne ut hvordan vi kan nå målet på best mulig måte.

Regionrådet har en uttalt målsetting om å gi Namdalen en større gjennomslagskraft nasjonalt, et arbeid som ble startet allerede med ordførernettverket Region Namdal. Brekkvassmo mener de har lyktes også med det.

– Det vi har gjort opp gjennom årene, først med Region Namdal og nå Namdal regionråd, har gitt resultater nasjonalt. Det er det ingen tvil om.

Samlet slagkraft

Likevel er det enighet om at det må være et kontinuerlig fokus på fornyelse for å følge med i tida.

– Det skjer endringer i samfunnet og vi står overfor noen utfordringer. Utviklingstrender endrer seg hele tida og det er nettopp derfor vi setter i gang prosessen nå. Derfor må vi finne ut hvordan vi kan få mer gjennomslagskraft i forhold til de store linjene.

Tilbakemeldingene som har kommet etter etableringa indikerer at Namdal regionråd er et av de fremste regionsamarbeidene i Norge. Noe av årsaken til dette mener Brekkvassmo skyldes at samarbeidet mellom kommunene er så tett.

– Vi har en tankegang om at hvis omlandet lykkes er det bra for resten. Vi står i lag og når 11 ordførere snakker med én tunge gir det slagkraft.

Konklusjonen på den påbegynte prosessen skal foreligge til høsten etter at kommunestyrene i de 11 medlemskommunene har kommet med sine innspill.

Under møtet som ble avholdt før helga ble det ikke fattet vedtak i noen saker, men det ble snakket om et alternativ til Trøndersk matfestival, som ble avlyst i år.

– Siden det ikke blir matfestival er det bestemt at det vil bli arrangert en namdalsk roadtrip med lokalmatprodusenter, som jeg tror blir et veldig fint alternativ.