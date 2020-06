I dag tar SJ Norge over sju togstrekninger i Norge

NAMDALSAVISA

– Dette er en stor dag for oss i SJ Norge, og vi har gledet oss til denne dagen helt siden 17. juni i 2019 da SJ Norge fikk beskjed om at vi hadde vunnet anbudet på Trafikkpakke 2, sier administrerende direktør i SJ Norge, Sverre Høven som forteller at det har vært noen hektiske måneder.