Jakter gode tider etter at drømmeturen glapp

JESSHEIM: Torsdag kveld deltok hun i årets første 1.500 meter i Norge i år med en rekke av landets beste løpere på plass. Tyldum ble klokket i mål på 4.28,35 – som ga femteplass i feltet.

– Det var ikke et optimalt løp dette. Jeg følte selv det ble ganske rotete. Jeg snublet litt undervegs, og på oppløpet kom jeg borti Sigrid (Jervell Våg). Derfor vet jeg at jeg har mer inne enn 4,28, sier hun som representerer Steinkjer FIK på friidrettsbanen.

– Hvor mye raskere kan du løpe?

– Det er vanskelig å si, men i et løp med godt felt tilpasset mitt nivå bør det være mulig å løpe på 4,25, sier jenta som fyller 19 år 8. juli.

Drømmetur

Tida 4.28,00 var i utgangspunktet et svært så viktig mål å underskrive for Grethe. For hun hadde blinket seg ut VM i Kenya første uka i juli som sesongens hovedmål. Kvalifiseringskravet var på 4.28.00.

Koronaen stoppet mesterskapet, og Grethe må rette blikket mot nye utfordringer.

– Det hadde vært en stor opplevelse å få være med der. Nå blir det i stedet junior-NM og Hoved-NM som blir mesterskapene å sikte mot i år. Den nærmeste tida vil jeg oppsøke stevner med gode felt for å prøve og jakte gode tider. Det kan for eksempel bli så jeg drar flere ganger til Oslo-området for å løpe stevner der, sier hun.

Motivasjonsboost

At Tyldum løper fort er ingen stor overraskelse. Hun har vist stor framgang de siste sesongene. Under UM i Overhalla i 2018 vant hun gull på 3.000 meter.

Fjorårssesongen ble ødelagt av skade, men skadefri og i form løp hun inn til sølvmedalje under NM innendørs for senior i vinter. Det ga henne representasjonsoppgave for Norge under Nordisk mesterskap innendørs, og der løp hun for første gang under 4,30, med å bli klokket inn på 4.29,48. Rett før koronaen stoppet Idretts-Norge, vant hun nytt UM-gull innendørs.

– Det å løpe to ganger under 4,30 gjør godt. For nå vet jeg at det ikke var noe engangstilfelle det jeg gjorde i vinter. Akkurat det er godt å ta med seg i treningsarbeidet, sier hun.

Under elitestevnet på Jessheim hadde hun en hard fight med Sigrid Jervell Våg, opprinnelig fra Snåsa. Våg har de siste årene vært blant Norges fremste løpere, og nettopp Våg har sammen med Maria Sagnes Wågan fra Namsos vært med på å inspirere Tyldum til det hun nå gjør på friidrettsbanen.

For under ei samling på Tenerife i januar bodde hun på samme rom som de to i 14 dager.

– Det var veldig artig å dele rom med dem. De delte mye av sin erfaring med meg. Det ga meg mye læring, og var også veldig motiverende, sier hun.

– Det som var så fint med dem at de også var interessert i høre på mine tips og råd. De ville bli kjent med meg, og det føltes godt, legger hun til.

Våg er for øvrig i familie med Tyldum.

– Pappa er tremenning med henne, så jeg kjenner henne litt også fra tidligere, sier løpsjenta fra Høylandet.

3.000 meter i Trondheim

Neste oppgave for Grethe Tyldum blir trolig 3.000 meter i Trondheim tirsdag.

– Jeg har ikke løpt den distansen siden UM i Overhalla, så jeg vet ikke hva jeg kan klare av tid denne gang, sier Tyldum.

Mathias Flak fra Steinkjer FIK var blant deltakerne i herreklassen. Den lovende mellomdistanseløperen satte også ny pers med 3.53,83. Det ga femteplass totalt blant de 55 deltakerne i herreklassen. Even Brøndbo Dahl vant på 3.49,66.