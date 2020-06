Lyngstad påpekte feil i NA-sak om lånegjeld

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: I en artikkel om Namsos kommunes langsiktige lånegjeld, skrev NA at en tredjedel av denne gjelda kommer fra gamle Namdalseid kommune. Namdalseid hadde før kommunesammenslåinga 320 millioner i banklån og 288 millioner i pensjonsforpliktelser. Til sammen blir dette en total gjeld på i overkant av 600 millioner.

Namdalseid står for en tredel av gjelda i Namsos kommune Til sammen har Nye Namsos kommune 1,8 milliarder i langsiktig gjeld. Gamle Namdalseid kommune – med sine rundt 1.500 innbyggere – står for rundt 600 millioner.

I saken, skrevet på bakgrunn av de tre kommunenes årsrapporter, skrev NA at Namsos kommunes totale langsiktige gjeld er 1,8 milliarder.

I et leserinnlegg skriver Lyngstad at han ringte til Namsos kommune for å sjekke tallene grundigere. Da fant han ut at pensjonsforpliktelser ikke var medregnet i NAs framstilling av regnskapet til Namsos og Fosnes, men i Namdalseid sitt.

Det betyr at om man regner med pensjonsforpliktelser i alle disse kommunene, er det totale langsiktige gjelda rundt 3,6 milliarder, altså dobbelt så stor.

Dette var opplysninger som ikke kom fram i årsrapportene som NA la til grunn for artikkelen og sammenlikningen.

Namsos kom inn i kommunen med rundt 2,8 milliarder i langsiktig gjeld (1,1 milliarder i lån og 1,7 milliarder i pensjonsforpliktelser), mens Fosnes kom inn med en gjeld på 299 millioner (105 millioner i lån og 124 millioner i pensjonsforpliktelser), mens Namdalseid kom inn med 611 millioner i gjeld (328 millioner i lån og 288 i pensjonsforpliktelser).

Det betyr at gamle Namdalseid kommune står for en sjettedel av den nye kommunens samlede lånegjeld, ikke en tredjedel, som først omtalt. Hvis en holder pensjonsforpliktelsene utenom for alle de tidligere kommunene, utgjør Namdalseids del av lånegjelda litt over en femtedel.

Folketallet i tidligere Namdalseid kommune utgjør en tidel av folketallet i den nye kommunen.

NA beklager feilen.