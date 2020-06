Fortsatt har ikke Samferdselsdepartementet gitt bompengesvar

– I verste fall går vi til Stortinget med saken

Mens åpninga av bomstasjonen på Aunmyra nærmer seg med stormskritt, er kommunedirektør Inge Ryan opprørt over at Samferdselsdepartementet ikke kan svare på om husstandene i Almli får fritak for bompenger.