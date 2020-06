Fire mindreårige gutter er skadet etter at ei flaske eksploderte

NAMDALSAVISA

VIKNA: Politi og ambulanse rykket tirsdag ettermiddag ut til området Aunevatnet etter melding om at ei flaske har eksplodert og at to mindreårige gutter hadde blitt skadet.

Ifølge politiet skal uhellet ha skjedd under lek.

Til legevakt

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Viola Elvrum, sier til NA at det dreier seg om fire gutter – hvorav to av dem skal være i 12-årsalderen.

– To av guttene er kjørt til legevakt av ambulansa – og de to andre kjøres til legevakt av foresatte for en sjekk, sier operasjonslederen.

– Vet dere hva som har skjedd?

– Foreløpige opplysninger går ut på at de skal ha puttet kinaputter på ei flaske, men vi har ikke fått det bekreftet ennå.

Skadet arma

– Vet dere noe om skadene?

– En skal ha fått skader i ei arm, hvilke skader de andre har kjenner jeg ikke noe til foreløpig, sier Elvrum.

Guttene blir behandlet av helsepersonell, og det blir gjort en vurdering om de er behov for å fortsette behandlingen på sykehus.

Politiet har vært på stedet og gjort tekniske undersøkelser.