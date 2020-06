Legenes tillitsvalgte etter styremøtet i Helse Nord-Trøndelag der kombinasjonsbygg ble drøftet

Mener arealutvidelse tvinger seg fram

Tillitsvalgte i legenes fagforeninger mener at den prekære arealsituasjonen Sykehuset Namsos befinner seg i, er til hinder for god økonomi, gode prosesser og optimaliserte pasientforløp. De mener at en arealutvidelse nå er tvingende nødvendig.