Det blir over 20 grader- her blir det varmest

NAMDALSAVISA

Politiloggen har lite å melde om fra natten.

Temperaturene

Været i Trøndelag: Skiftende bris, på kysten nordøstlig frisk bris, i kveld til dels liten kuling. I ettermiddag enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol.

Godt nytt er at flomvarslets regime ser ut til å være over i Namdalen.

Namsos og Overhalla har 20 grader i ettermiddag, og 21 utover kvelden.

I Grong, Namdalseid og Høylandet meldes det 20 grader i kveld, når noe av skylaget skal lette.

I Kolvereid blir det 18 grader på det varmeste, mens Flatanger meldes til 17.

Leka blir noe kaldere, rundt 13-14 grader.

For Namsskogan meldes 14-15, og det samme gjelder for Rørvik. Begge steder skal imidlertid være helt skyfrie.

I Røyrvik blir det også 12-13 grader og skyfritt.

Koronasmittede sykehjemsansatte

Det er registrert 13 nye smittetilfeller tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 29 tilfeller.

Etter at den første smittebølgen på norske sykehjem gikk ned i april, oppdages det igjen nye koronasmittede ansatte på sykehjemmene i Oslo. Siden 20. mai er 14 sykehjemsansatte smittet av koronaviruset, melder NRK.

Lønna til sjefene i statseide selskaper økte i fjor med 0,3 prosentpoeng mer enn for alle lønnstakere. – Det synes vi ikke noe om, sier YS-leder Erik Kollerud til NTB.

Tester signaler

I dag kunngjør svensk påtalemyndighet om etterforskningen av drapet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986 skal henlegges eller om det skal reises tiltale.

Sivilforsvaret tester tyfonene kl. 12.00. Signalet er «Viktig melding – søk informasjon».

Onsdag får også hørselshemmede beskjed, skriver bl.a. Trønder-Avisa.

Hos NA nå:

Begge partene nekter å gå ut med hva grunneierne sitter igjen med av leieinntekter og kompensasjon for NTEs storsatsing på Ytre Vikna.

20 grunneiere leier ut 9,6 kvadratkilometer til vindkraft – hvem de er og hva de får holdes hemmelig Begge partene nekter å gå ut med hva grunneierne sitter igjen med av leieinntekter og kompensasjon for NTEs storsatsing på Ytre Vikna.

NA mener:

Kommunedirektøren ønsker at kommunen kjøper tomt for 40 millioner på Spillumstranda for å bruke til samlokalisert avfallselskap, men det er forsatt uavklart om den skal eies av kommunen eller MNA.

Kommunen vil bruke 40,5 mill. til tomt for avfallsanlegg Kommunedirektøren ønsker at kommunen kjøper tomt for 40 millioner på Spillumstranda for å bruke til samlokalisert avfallselskap, men det er forsatt uavklart om den skal eies av kommunen eller MNA.

Politi og ambulanse rykket tirsdag ettermiddag ut til Aunevatnet etter melding om at ei flaske har eksplodert og at to mindreårige gutter hadde blitt skadet.