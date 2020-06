Mange sliter med skitten frontrute og lav sol

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ei undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at over 80 prosent av bilistene har opplevd ubehagelige situasjoner på grunn av motlys og lav sol. Samtidig sier fire av ti at de har opplevd det samme på grunn av blant annet slitt eller skitten frontrute.