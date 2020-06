Nå er det klart når brua åpner igjen

NAMDALSAVISA

BEITSTAD: – Mandag blir en stor dag, både for Trøndelag fylkeskommune som vegeier, for oss som har jobbet med prosjektet i flere år og for trafikantene, som får glede av nye, trafikksikre og moderne veger, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune i ei pressemelding.