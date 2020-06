Sivilforsvarets varslinger tilrettelegges for hørselshemmede

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er lett å tro at ved å varsle via lyd, vil de fleste av oss få med seg flyalarmen. Tall fra Helsedirektoratet viser derimot at 14.5 prosent av landets befolkning er betydelig hørselshemmet. Dette innebærer at nærmere 700.000 nordmenn vil kunne gå glipp av samfunnskritisk varsling, som flyalarmen er. Tallene vil stige i tida framover.