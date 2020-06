– Kunne vært skibytte...

NAMDALSAVISA

TUNNSJØ: – Hadde det blitt løp neste helg, så hadde det nok passet best med Portfjelløp med skibytte, sier Synnøve og ler.

Hun vant løpet på sin egen heimebane i fjor, og den raske Tunnsjø-kvinnen hadde sett fram til mange gode løp i sommer – deriblant Portfjelløpet som er det mest populære skogsløpet i Namdalen. Mellom 170 og 250 deltakere har vært med i løpet de senere år, og med en rekke sterke navn på startlista.

I år stoppet koronaen alle arrangement på vårparten, og nå lider Portfjelløpet 19. juni samme skjebne.

– Hovedsaklig er avlysinga et resultat av at det i mai var veldig stor usikkerhet om hvorvidt det ville bli tillatt å arrangere løp i vår. Vi måtte etter hvert ta ei beslutning, og dette kombinert med at det er mye snø i fjellet, gjør at det ikke blir Portfjelløp neste lørdag, sier hun.

– Kan det bli senere i år?

– Vi har diskutert det som et alternativ, men vi må jo se om det er ledige helger. Det er jo mange som ønsker å arrangere utøver, så det er ikke sikkert det er plass til oss.

Fra bløtt til snø

I fjor var det veldig bløtt da Portfjelløpet ble arrangert, da Anton Elvseth og altså Synnøve Ingulfsvann tok seieren.

I år ville det blitt andre utfordringer for løperne enn gjørme i løypa.

– Det er veldig mye snø i fjellet. Sist helg var det mange som brukte skiene til å ta seg en fin skitur. Nå vil det nok tine litt kommende dager når det er varmt, men uansett ville det blitt en del snø på toppen av løypa, sier hun.

Ingen Tunnsjødager

Når Portfjelløpet blir avlyst, får det også konsekvenser for Tunnsjødagene.

– Vi hadde i utgangspunktet planlagt å arrangere Tunnsjødagen på én dag i år, men når det ikke blir Portfjelløp så utgår også Tunnsjødagene. Det har jo også vært veldig usikkerhet rundt hvorvidt vi kunne arrangert de dagene som følge av koronaregler, men nå blir det uansett ikke dager.

– Når bestemmer dere om det blir Portfjelløp i høst?

– Vi må se det litt an, så får vi komme tlibake til det om det blir aktuelt, sier hun.