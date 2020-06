Her flyttes båtbyggerverksted til bygdemuseet på Bergsmo langs smale grusveger

NAMDALSAVISA

BERGSMO: – Det er klart at det er litt spesielt å se på at bygget flyttes. Samtidig er det veldig moro å se at den innsatsen som far gjorde betyr så mye for så mange at de er villige til å bruke tid og penger på å ta vare på båtbyggerverkstedet hans, sier sønnen Asbjørn Urstad som fulgte med da Bolkan kom med bil og kran for å frakte bygget opp til museet fredag morgen.