Mandag åpnes samfunnet ytterligere – dette er de nye endringene

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fra 15. juni kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt, varsler statsminister Erna Solberg (H).

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Fakta om lettelser i koronatiltak fra 15. juni Det åpnes for fritidsreiser i hele Norden der smittepresset er akseptabelt. Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag kriteriene. For Sverige er det kun Gotland som tilfredsstiller kravene.

Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det blir tillatt med arrangementer med inntil 200 personer. Kravet om at ansvarlig arrangør må ha oversikt over deltakerne, opprettholdes. For private samlinger er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.

Det gis unntak fra én-metersregelen for profesjonelle utøvere innen kultur og idrett i forbindelse med arrangementer, herunder spillere og støtteapparat under seriekamper i toppfotball.

Det gis unntak fra én-metersregelen for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir og andre skolelignende tilbud.

Kilde: NTB

Vurderes fortløpende

Kriteriene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Situasjonen skal vurderes kontinuerlig, og kartet over tillatte områder vil bli oppdatert minst hver fjortende dag, sier helseminister Bent Høie (H).

– Jeg håper at andre områder i Sverige snart har en smittesituasjon som åpner for reiser til disse, sier han.

Basert på tillit

På spørsmål fra pressen på hvordan man skal kontrollere at folk ikke har vært andre steder i Sverige enn på Gotland, svarer statsministeren:

– Vi kan aldri kunne sjekke alle og enhver. Dette er tillitsbasert. Men jeg stoler på nordmenn nå ser at med den innsatsen og de oppforingene mange har gjort, så skal man solidarisk slutte opp om disse begrensningene.

Det vil imidlertid være mulig å være i transitt gjennom Sverige, også på vei til og fra Danmark.

– Men det forutsetter at man ikke stopper og overnatter på veien, sier Solberg.

Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet må forholde seg til.

Oversikten over områder som ikke oppfyller reisekriteriene, skal oppdateres minst hver 14. dag, opplyser Høie.

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpnes helt igjen

Fra mandag åpnes utdanningsinstitusjonene helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern.

– Endelig kan både studenter og ansatte få en mer normal studie- og arbeidshverdag med åpne dører til studiestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Etter at alle fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner måtte stenge fysisk fra 12. mars, har de siden begynnelsen av mai gradvis åpnet opp igjen for studenter som har vært avhengige av fysisk tilgang for å ikke bli forsinket i studiene.

– Åpning av universitetene og høyskolene er veldig gode nyheter for oss studenter. Å kunne møte underviser og medstudenter er helt vesentlig for utdanningskvaliteten og for vår læring. Mange av oss studenter bor trangt og har savnet sårt både lesesalen og kontakten med medstudenter, sier Marte Øien, som leder Norsk Studentorganisasjon.

Trygt

Smittesituasjonen og gjenåpningen av samfunnet tilsier nå at det er trygt å åpne universiteter, høyskoler og fagskoler helt fra neste uke, så lenge de generelle smittevernbestemmelsene overholdes. Det samme gjelder kurs under studieforbundene og Kompetansepluss-ordningen.

– Denne våren har vært krevende for både studenter og ansatte. Kombinasjonen av hjemmebarnehage, hjemmeskole og hjemmekontor eller det å sitte helt alene på hybelen dag inn og dag ut, har på ingen måte vært en god situasjon for mange. Det sosiale er en viktig del av studentlivet, og jeg har stor forståelse for at mange har behov for å komme tilbake nå, sier Asheim.

Semesterstart

Han legger til at dersom smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være til stede ved semesterstart, bør institusjonene prioritere førsteårsstudentene. Dessuten er det fortsatt begrensninger på gjennomføring av arrangementer, som blant annet kan få betydning for fadderuken.

Det er også klart at folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Gjenåpner treningssentre

Både treningssentre, badeland og svømmehaller kan gjenåpnes fra samme dag, såfremt det kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Treningssentre, badeland og svømmehaller har laget bransjestandarder for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Disse kan ha garderober åpne. Det samme kan idrettshaller.