Noen venter på Jesus, andre på sjampisen

Sjampisen er lagt til kjøling. Dressen er finpusset og skjegget er trimmet. Det som kommer er til alt hell også helsebringende. Er det rart vi sprudler?

Etter tre måneder uten livstegn fra fotballens hjemland, vårt kjære England, vil dommerne straks rense munnhulen og blåse i fløyta av all kraft.

I landet hvor skisportens vugge ligger, gleder vi oss til at Molde skal krasje på noen solskjær. Og at Rosenborg finner seg selv og gjør oss trøndere smørblide igjen.

Det har gått forbausende greit å stampe rundt i helgene uten fotballen, men det har vært et stort savn.

Noen ble febrilsk og jazzet opp færøysk fotball. Der gikk kampene som normalt ettersom ingen fra øyriket hadde vært på afterski i de italienske alpene.

Jeg har sett altfor mange dårlige kamper til at jeg skulle se enda flere.

Engelsk fotball er en av verdens største underholdnings-pengemaskiner. Tv-rettighetene er solgt til hele 200 land. Flesteparten av seerne verden over kommer aldri selv til balløya for å løse en kampbillett. Likevel sitter de der på en barkrakk med drakta på, og noen drømmer om Sir Alex.

Jeg kjenner flere supportere som vet mer om byen til favorittlaget enn sin heimplass. Som kan Tottenhams lagoppstillinger i cupfinalene, og visste Asa Hartford spilte med hull på hjertet. Han spilte profesjonell fotball i 24 år. For en spiller.

Riktig mange av oss higer etter ulike former av hvordan en kan oppnå helsegevinster. Det kan fargelegge litt for mye av tilværelsen. Jeg har en tusj eller to også, så her er mitt bidrag. Gevinsten er tastetrykk unna.

Synes du at «kaillen» i huset skranter? La ham se fotball. Minst tre ganger i uka, gjerne mer.

Det har seg slik at noen fotballsupportere er mer prøvet enn andre. Leeds-supporterne kan plasseres der. En herlig gjeng og 25 av dem ble det forsket på.

Forskerne på Universitet i byen fulgte dem i tre viktige kamper. Blodtrykk, puls og humør ble kontrollert både før, under og etter kampene.

Forskerne konkluderte ut fra resultatene med at fotball er godt for helsa di.

Hvem skulle ha trodd det? Uten å løpe etter ballen, så tilsvarte en kamp det samme som om du skulle ha trasket rundt i bymarka i 90 minutter.

Nå venter vi bare på at Leeds United skal rykke opp. Det er ikke bra å sitte i skyggen for lenge og bla i minnebøker.

Med hjelp av Google og You Tube kan vi finne det meste vi trenger å vite. I Namdalen trenger du også NA. Vi har vel alle en tendens til å søke dokumentasjon på det en selv mener og tror er rett.

Da er det lett å hopp bukk over dem som sier noe annet eller som kan vise til andre forskningsresultater. Slik er kommentarfeltene sikret evig liv.

Da er det enklere med fotball. Der teller scoringene, ikke noe annet.

I min verden velger jeg å tro på folka i Leeds. Det gjør statsminister Boris Johnsen også, som kunne ha strøket med av koronaviruset. Fotball er viktig for helsa til britene og dermed åpner Boris og regjeringa opp for fotball. Tyskerne har vist at det er forsvarlig.

Det er fryktelig stusslig uten publikum, men det får så være. Noen av oss er mer utålmodig enn andre. La oss bli ferdig med de ni serierundene, og så skal korka fyke til månen.

Som ikke det er nok. Magasinet «Vi Menn» lyser mot oss i bladhylla på Spar-butikken. «Derfor er øl sunt!»

Der røk det 67 kroner til.

Det svir å være oppdatert til enhver tid.

God trimtur!