Sjøkreps med rød karrisaus

Ingredienser (2 personer)

Framgangsmåte

Før en kniv gjennom hodet på sjøkrepsen for å ta livet av den på mest mulig humant vis. Fortsett så med å rive av halen fra resten av kroppen. Legg halen inn i et kjøkkenhåndkle og trykk den lett sammen til du kjenner at skallet gir etter. Da kan du enklere plukke av skallet, litt etter litt, til du har en hale uten skall på. Bruk til slutt en liten kniv eller noe annet egnet, og dra forsiktig tarmen ut av halen. Nå er halen klar til å havne i stekepanna – men først skal vi gjøre et par andre ting.

Kok opp en stor kjele med saltet vann, og kok sjøkrepsklørne i 2–3 minutter. Avkjøl dem i isvann eller bare på et brett på kjøkkenbenken. Når klørne er avkjølt, kan du knuse dem og rense dem fri for klokjøtt. Legg dem så i en skål, og spare dem helt til slutten av matlaginga.

Alt av skall freses i litt olje i en tykkbunnet, lav kjele eller i en dyp stekepanne. La det frese til skallet får litt farge og du kjenner aromaen bre seg på kjøkkenet. Tilsett sjalottløk i skiver, rød karri, kokosmelk og vann så det dekker. La det småputre i 30–40 minutter, og sil sausen. Den kan eventuelt reduseres for å bli tykkere og mer intens på smak. Smak til med salt og sitronsaft.

Ved servering stekes sjøkrepshalene raskt i en varm panne med solsikkeolje. Etter at den har fått en fin, gyllen farge tilsettes smør, hvitløk og estragon. La krepsen få surre i smøret i 1–2 minutter avhengig av tykkelse. Løft den deretter ut av panna. Slipp spinaten oppi den varme panna, fres den raskt så den faller sammen, og blande inn kjøttet fra klørne. Smak til med salt.

På tallerkenen legger du opp karrisausen, spinaten med klokjøtt og de stekte halen på toppen.