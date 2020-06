DDE-Bjarne: – Har brukt et helt liv på å bli god på det jeg lever av. Nå har myndighetene bestemt at det har ingen verdi.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I et Instagram-innlegg på sin egen konto, som ligger åpen, søndag formiddag går Bjarne Brøndbo hardt ut mot myndighetene i en lengre tekst der han beskriver det han opplever som urettferdig behandling mot artister.

– Har det veldig bra, men blir veldig frustrert over situasjonen. Vi artistene var de første som ble "nektet" å utføre vårt yrke, åpner Brøndbo i innlegget og skriver videre:

– NAV er egentlig for meg et elendig alternativ. DDE skulle ha spilt for alle ansatte på AKER Verdal denne onsdagen, men kommunelegen sa nei. Max 50 personer. Dette er faan i helvete bare tull.

Innlegget han kan du lese i sin helhet her:

– Alt oppleves som normalt

I det samme innlegget har artisten fra Namsos også lagt ut et utklipp av Adresseavisens sak om hvor travelt politiet i Trøndelag har hatt det natt til søndag. Saken dreier som om at tilsynelatende få tenker over korona-reglene.

Selv skriver Brøndbo at han har vært i Trondheim og Kristiansand, og opplever at alt er som normalt.

– Har vært i Trondheim og Kristiansand i helga. Peise fullt over alt. Null 1 meters regel. Alt oppleves som normalt, skriver namsosingen.

Urettferdig

Brøndbo mener derfor at det er urettferdig at verden går som normalt mens artistene blir nektet å stå på scenen.

– Ser ikke bort fra at mitt yrke kan se bort fra 1 års inntekt, mens resten av verden (restauranter og uteliv) går som normalt. Dette er meget urettferdig, skriver han og avslutter innlegget med:

– Har brukt et helt liv på å bli god på det jeg lever av. Nå har myndighetene bestemt at det har ingen verdi. Håper at noen snart står opp og snakker for artistene. Arrangørene får penger, kulturhusene får penger, men vi som lager innholdet får ingen verdens ting.

Masse kommentarer

Innlegget til Brøndbo, som ble publisert i 10-tiden søndag, fikk på kort tid bortimot 400 «liker»-klikk og en drøss med kommentarer. Flere personer i kommentarfelter sier seg enig med artisten.