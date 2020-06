Etter 32 år som leder i Grong IL ga Kåre (82) onsdag stafettpinnen videre

NAMDALSAVISA

GRONG: Etter 32 års trofast tjeneste som leder for Grong idrettslag er Kåre Johansen ganske sikkert den styrelederen i et Namdalsk idrettslag eller klubb som har sittet lengst. Onsdag ga han stafettpinnen videre til nyvalgt leder i Grong, Kai Rune Lande, da det onsdag var årsmøte for idrettslaget.