Sykehusene åpner for at ledsager kan være med på ultralyd

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Føde- og barselavdelingene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos åpner nå opp for at ledsager kan være med på rutineultralydkontroll. Det er fortsatt adgangskontroll og ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.