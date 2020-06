Etter en grå start på dagen, ventes 25 grader og sol

NAMDALSAVISA

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim forteller at det ikke er stor å melde om fra Namdalen natt til tirsdag. Politiet har ingen meldinger i loggen.

Ifølge Yr.no sin værmelding skal det bli varmt i Namdalen i dag. Etter en litt overskyet morgen skal sola skinne og temperaturen krype over 20 grader fra klokka 12 i dag. På ettermiddagen ventes det sol, og en temperatur på over 25 grader i Namsos og Grong.

I Ytre Namdal skal det ikke bli fullt så varmt, men temperaturen vil holde seg jevnt rundt 20 grader. Det samme gjelder Lierne og Røyrvik , og i både Indre og Ytre Namdal meldes det om minimalt med vind.

Skutt under demonstrasjon

VG melder i morgentimene at en mann ble skutt under en demonstrasjon i Albuquergue i USA. Mannen er fraktet til sykehus, og politiet opplyser at de har pågrepet flere bevæpnede personer som var involvert i skytingen. Ifølge New York Times skal det dreie se om kamuflasjekledde personer som tilhører høyreekstreme militsgrupper, skriver VG.

Glade for åpning

I NA kan du lese at Namdalens dyreste brukbolig igjen er på markedet, og det selges øl og tobakk som aldri før på nærbutikken i Lierne.

Mandag åpnet også treningsstudioene og svømmehallene. Det er gode nyheter for René Kuitert, som nå skal trene seg opp etter hjerteslaget han fikk i april.

Nå skal også magemusklene til Louise Iversen få kjørt seg. 20-åringen kunne endelig finne vegen til treningsstudioet Træn, etter flere måneders ventetid.