Knallstart for Moe - nedtur for RBK

NAMDALSAVISA

Eliteserien i fotball ble sparket i gang tirsdag kveld, og mange trøndere håpet på en pangstart for Rosenborg hjemme mot Kristiansund.

Men Eirik Hornelands spillere skuffet i sommervarmen og måtte gå målløse av banen i en heller kjedelig 0-0-kamp.

Da fikk Brede Moe og lagkameratene i Bodø/Glimt langt mer å juble for, etter å ha slått Viking 4-2 i Stavanger.

Midtstopperen fra Flatanger spilte hele kampen for gultrøyene, som fortsetter den gode trenden fra i fjor da Glimt tok sølvet bak Molde.

Fjorårets seriemester fikk også en god start på årets sesong, da de vant nabooppgjøret mot Aalesund 4-1 på bortebane.

I samme kamp leverte for øvrig Simen Nordli Bolkan, med ei mor fra Namsos og en far - tidligere toppspiller Leif, fra Nærøy - en kandidat til årets mål.

Unggutten, som debuterte i eliteserien etter overgangen fra Ham-Kam, satte inn 1-1 fra om lag 40 meters (!) hold før pause.

U21-landslagsspilleren ble også kåret til hjemmelagets beste i debuten for sin nye klubb - uten at det hjalp mot et effektivt Molde-lag som innfridde favorittstempelet.

Øvrige resultater fra kveldens eliteserierunde:

Stabæk - Mjøndalen 0-0

Odd - Sandefjord 1-2

Sarpsborg 08 - Vålerenga spilles senere tirsdag kveld - kampstart 20.30.