Politiet: - Dessverre ser vi at flere av de unge drikker alkohol når de samles

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På sin egen facebookside leverer politiet i Namdalen et tydelig budskap i uka hvor mange elever samles for å markere slutten på et spesielt skoleår:

Politiet opplever at ungdommer, både over og under 18 år, samles på ulike utearenaer rundt om i Namdalen. Dessverre ser vi at flere av de unge drikker alkohol når de samles.

Vi minner 18-årsgrense for kjøp av alkohol og at drikking på offentlig sted ikke er tillatt.

Vi oppfordrer foreldre til å passe på ungdommen sin og være tilstede der de unge samles.

Vi kommer til å være tilstede. Vi vil beslaglegge rusmidler som ungdommen har på seg og kontakte foreldre der det er påkrevd. Vi vil også vurdere å avslutte en eventuell samling/fest.

Vi ønsker dere alle fine og trygge dager/kvelder i det fine sommerværet vi har i Namdalen.