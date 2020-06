– Jeg vil vurdere en henvendelse veldig seriøst

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: – Enhver politiker med et samfunnsengasjement, må ta et sånt spørsmål veldig seriøst. Stortinget er et veldig viktig organ. Det er kjempeviktig at Namdalen blir representert på Stortinget. Det er vi ikke i dag. Men det må vi prøve å få til neste høst, sier Hellesø til NA.