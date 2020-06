Ferdig som rikspolitiker

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: – Arbeidet i Stortinget har vært, og er et privilegium jeg unner flere å ta del i. Fire perioder er lang tid, og det er bra at flere får den muligheten jeg har fått. Å ha fått den tilliten fra partiet som jeg har fått, er stort, sier Grande, når han nå letter på sløret og sier at han takker nei til renominasjon til Stortinget.