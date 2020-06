Kom med forsikringer om sine gode intensjoner

NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Det var folksomt på tunet på Åsnesset torsdag da politikerne i Namsos kommunestyre inntok gården med den unike glassverkhistorien for å tilegne seg kunnskap om bygningene og historien. Fra Månebakke AS og Namdalen Træsliberi AS kom det et team med folk som ville forsikre politikerne om sine gode hensikter når de har søkt konsesjon for å utvikle og drive eiendommen videre.