Verdals-rådmann Jostein Grimstad (53) har fått seg ny jobb

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg kjenner at jeg gleder meg og ser fram til å få et nytt kommunestyre å samarbeide med, sier Jostein Grimstad.

Han er økonom av utdanning, og de siste ti årene har han vært rådmann i Verdal. Før det var han i en lang periode administrasjonssjef i Nord-trøndelag politidistrikt, han har også lang fartstid i økonomiavdelinga i fylkesadministrasjonen i Nord-Trøndelag fylke.

– Og så har jeg hatt det fineste kontorlokalet i Namsos på hjørnet av Abel Meyers gate, ler han.

Han er gift, har tre barn og bor på Inderøya , men han er halvt namdaling.

– Mor var fra Grøndal i Namsskogan og jeg har fortsatt heimplassen etter mine besteforeldre, sier han.

– Flytter du til Namdalen?

– Nei, vi har et småbruk på Inderøya, så vi blir nok boende, men jeg kommer til å skaffe meg husvære i Namsos slik at jeg kan være aktivt tilstede, sier Grimstad.

Den nye kommunedirektøren sier at han er veldig glad i folkestyret og at han ser det som svært viktig å ha gode relasjoner til alle nivåer av folkevalgte organer.

– Jeg ser vel på meg selv som pragmatisk, og mener det å få til samhandling innad i administrasjonen og et samvirke med organisasjonene er en av nøkelene til å lykkes med å utvikle en kommune, sier han.

Grimstad sier at ordene produktivitet, endring og effektivitet er ord kommunestyret vil få høre ofte.

– Produktivitet handler om å gjøre ting rett, og effektivitet om å gjøre de rette tingene rett, det handler om kvalitet i alle ledd og om hva er det vi vil få til i lag, sier han.

En ting er han sikker på - han vet ikke hvordan framtida vil bli.

– Det betyr at vi må endre oss, og derfor er det viktig å se på endringer som en venn og ikke en trussel, det handler om å skape nye muligheter og utvikling i en verden som er i stadig endring, sier Grimstad.

– Hvorfor søkte du?

– Det er en spennede jobb i en ny storkommune, og det skal bli interessant å bidra til å utvikle Namsos både som kommune, men også som en del av Namdalen og Trøndelag, sier den nye kommunedirektøren.

Jostein grimstad sier at foreløpig har han ikke noen dato for når han tiltrer, men sier at det blir på høstparten en gan. Nåværende kommunedirketør Inge Ryan har signalisert at han ønsker å fratre rundt 1. oktober.