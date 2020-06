Håper å starte bygginga av Nærøysund Panorama til våren

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I innfarten til Rørvik planlegges det 110 leiligheter, på tomta som er fylt ut i sjøkanten. 42 av disse skal hører til byggetrinn 1 av prosjektet Nærøysund panorama. Utbyggerne Nærøysund Eiendomsutvikling og TOBB satser på at de kan starte bygginga våren 2021.

– Vi håper å få sendt prosjektet til entreprenører over sommeren, og forhåpentligvis være i gang med bygging til våren. Men det avhenger av at vi får solgt nok leiligheter, sier prosjektleder i TOBB, Ole Jermstad.

I første omgang skal tomta ryddes. Det ligger store hauger med stein oppå den. Disse skal nå fjernes.

Tomta det skal bygges på er på 13 mål, og er fylt ut i sjøen med 300.000 kubikk stein. Arbeidet med dette startet i februar 2017.

Da NA snakket med Jørn Otto Røed, daglig leder i Nærøysund Eiendomsutvikling, i april i fjor, så han for seg å starte bygginga høsten eller vinteren 2019.

– Mye av grunnen til at det har stått litt på vent en stund er at vi har hatt en omreguleringsprosess. Området var i utgangspunktet regulert med mye næringsvirksomhet, men vi har søkt om å få slippe det. I byggetrinn 1 blir forskjellen at det ikke vil bli næring i førsteetasjen, forteller Jermstad, og medgir at de kanskje har vært litt for optimistiske i planlegginga.