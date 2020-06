Oddbjørn tar vare på vakker utsikt

NAMDALSAVISA

VEMUNDVIK: Ukas blomst blir tildelt Oddbjørn Riseth for å ha satt i gang en stor dugnad i Vemundvik for å rydde unna trær og kratt hele vegen fra Sørenget til Ramsvika. Tipser forteller at dette har vært til stor glede for beboere og dem som ferdes langs vegen.