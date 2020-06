Trøndersk Matfestival på hjul i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trøndersk Matfestival ble for første gang arrangert i 2005. Siden den gang har festivalen vokst til å bli landets største lokalmatfestival, og har samlet opptil 225.000 matglade mennesker i Trondheim sentrum. I år setter koronarestriksjonene en stopper for den tradisjonelle festivalen, men arrangørene, Oi! Trøndersk Mat og Drikke, er langt fra rådville. Bente Snildal i Visit Namdalen forteller at de har utfordret kommunene på å arrangere sin egen lokale matfestival.