KOLVEREID: Kolvereid vel var en sterk pådriver for at parken ble bygget, og mottar mange henvendelser om at folk ikke rydder etter seg, at søppel ligger strødd, og nå nylig at lysene i paviljongen har blitt knust. Det er kommunen som eier parken, og Finne har vært i kontakt med dem.