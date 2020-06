– Orientering har blitt et viktig treffpunkt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bare nylig har toppdivisjonene fått grønt lys til å avholde kamper i fotball. Samtidig har orienteringsløperne kunnet konkurrere mot hverandre siden 7. mai, så lenge de har holdt seg under 50 deltakere og overholdt én-metersregelen. Det betyr at Namsos orienteringsklubb har kunnet arrangere alle sine planlagte løp så langt i orienteringskarusellen denne våren. Onsdag var et dusin ivrige postjegere samlet i Granåsen i Namsos for å delta i siste karuselløp før sommerferien.