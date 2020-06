Korpskonsert og barneløp i sommervarmen

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Mange trosset varmen og tok turen til torget på Kolvereid, for å se på konserten som skolekorpset og drillerne arrangerte.. Selv om turen sørover utgikk, kunne barna glede seg til bading og overnatting i telt og hengekøyer i nærområdet.

Konserten, med alt fra mars til latinske rytmer, ble godt mottatt av publikum, som klappet med til korpset som spilte. Drillerne fikk vise fram hva de har jobbet med, både med drillstav, flagg og dusker.

Etter konserten var det klart for et sommerløp for barn. Løpet gikk rundt torget, med ei kort løype for de som ikke har begynt på skolen enda, og ei lengre for de større barna. Etter løpet var det klart for premieutdeling, og alle deltakerne fikk hver sin sjokolade.

Søstrene Alma-Line (3) og Ida-Lene Reicher (5), hadde en fin dag i sola, med både konsert og konkurranse.

– Det aller artigste var å løpe. Jeg løp kjempefort, sier Ida-Lene.

Lillesøster syntes også det var morsomt, og har en god plan for hvordan de skal kjøle seg ned etter løpeturen i solsteiken.

– Nå skal vi på stranda og bade, smiler hun.