Breddelagenes bønn til myndighetene: – La oss få komme i gang

NAMDALSAVISA

VERDAL: Onsdag i forrige uke kom nyheten om at helsemyndighetene ikke vil åpne opp for kamper i barne- ungdoms- og breddefotball før tidligst 1. september, noe som blant annet vil føre til at hele fotballsesongen i Trøndelag blir avlyst. Det vil si alt av seniorfotball fra 4. divisjon og nedover, samt alle kamper for barn og ungdom.