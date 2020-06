Fire trær og et lass med ved

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Våren 2018 ble det vedtatt en reguleringsplan for øvre Byåsen i Namsos. Regelverket i Namsos kommune er slik at veger i nye reguleringsplaner tildeles navn så snart som mulig

Flere boligfelt i Namsos har et tema som ligger til grunn for navnet. For øvre Byåsen er temaet tre.

Utvalg for navnsetting på veg og adresse sendte fem adressenavn på høring: Vedfjellvegen, Seljevegen, Rognvegen, Bjørkvegen, Einervegen. I løpet av høringsperioden kom det inn kommentarer fra Språkrådet, Kartverket og Namsos bys historielag. Uten spesielle anmerkninger.

I det siste kommunestyremøte før ferien ble navneforslagene vedtatt.