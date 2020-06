To tenåringer skadd i rundvelt på E6

NAMDALSAVISA

FJÆRINGEN: Fem minutter over halv tolv mandag melder politiet at de to passasjerne i tenårene er sendt til sykehus.

- To til sykehus, og en friskmeldt på stedet. Store materielle skader. Nedsatt framkommelighet forbi ulykkesstedet, skriver politiet klokka 11.36.

Politiet på stedet opplyser til Trønder-Avisa at den ene personen er sendt med luftambulanse, mens den andre er kjørt til Sykehuset Namsos i ambulanse.

– Det dreier seg trolig om lettere skader på begge, sier innsatsleder Elin Haugland ved Namsos politistasjon til avisa.

(Saken fortsetter etter bildet)

Rundvelt

Det var like etter klokken halv elleve mandag formiddag at politiet rykket ut til Fjærdingen etter å ha mottatt melding om utforkjøringa på E6.

- Brannvesen og ambulanse er på stedet. Bilen har kjørt i grøfta,velta, rullet helt rundt og landet på hjulene igjen, opplyste politiets operasjonsleder Trond Volden til NA klokka 11.00.

Han opplyste da at ingen av de tre personene i bilen var livstruende skadet.

- Det er snakk om en fører i 20-årene og to passasjerer i tenårene. Sjåføren har det tilsynelatende fint, men de to passasjerene klager over litt smerter flere steder i kroppen. De blir sjekket opp av helsepersonell på stedet, sa Volden.

Trafikken dirigeres

Trafikken dirigeres på stedet, og det er behov for bilberging.