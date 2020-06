NAMDALSAVISA

LIERNE: – Formannskapet var på ei befaring i området i lag med tiltakshaver sist uke, og da ble det bestemt at vi skulle arrangere et informasjonsmøte i Kvelia. Dette er et stort prosjekt i liernemålestokk, og vi vil gjerne ha ha størst mulig engasjement tidlig i prosessen, sier ordfører Bente Estil.