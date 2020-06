Etter fem år i støpeskjeen gir Jonas Ledang ut sin første sommerlåt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har for alvor blitt sommer i Namdalen med sol og høye temperaturer, og for å toppe en strålende periode kommer Jonas Ledang med ny musikk 26. juni. Passende nok er dette ei sommerlig låt kalt «All Kinds of Blue», som for øvrig ble påbegynt allerede i 2015 da Ledang og produsent Kristoffer Hylland Skogheim møttes for første gang.