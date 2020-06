Full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten fra 1. august

NAMDALSAVISA

OSLO: Tillatelsen omfatter utøvere i aldersgruppa til og med 19 år, og vil også inkludere kontaktidretter. Det vil i første omgang tillates konkurranser innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye regionene.

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter;

– Vi befinner oss samtidig i en sårbar fase i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Beslutningen om å begrense konkurranseaktivitetene regionalt er fornuftig da dette både kan redusere smitterisiko og gi bedre forutsetninger for å utøve smittesporing dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med et idrettsarrangement, sier Kjøll.

For Norges idrettsforbund er neste steg å legge en plan for å få en forsvarlig gjenåpning av den gjenværende breddeidretten over 20 år, og samtidig presentere ansvarlige løsninger til myndighetene for hvordan vi kan lage gode publikumsarrangementer innenfor gjeldende smittevernsregler.