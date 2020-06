Kraftprøve i varmen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De to ungdommene løp begge motbakkeløpet lørdag morgen, da gradestokken viste over 25 grader.

Lysberg er bare 14 år, og var 10 sekunder raskere enn veteranen Hild Sissel Vannebo.

Blant gutta var det ungdommen som også var best. Martin Reppen (18) var klart raskest her, og vant med vel minuttets margin til ett år yngre Jonathan Devik. Her var Jan Olav Smalås tredje raskest.

Spillumsfjellet Opp var altså siste løp i vårkarusellen, en karusell som har vært veldig populær i år da løpeklubben arrangerte den virtuelt, med andre ord at deltakerne selv kunne velge hvilken dag de ønsket å løpe.

– Dette er en positiv effekt av koronaen Knallhard kamp om å vinne fellesstarter ble erstattet med uhøytidelige løping når man selv ønsket det. Resultatet ble en tredobling av deltakerantallet.

SPILLUM: Resultater Spillumsfjellet Opp.

Jenter: 1) Julie Røthe Lysberg 29:04 2) Hannah Fossheim 32,58.

Kvinner: 1) Hild Sissel K. Vannebo 29:14 2) Line Borkmo 31:17 3) Else Laksnes 35:06 4) Rannveig Stensvik 36:27 5) Anita Fossheim 37:21 6) Åse Marie Foss Bruun 41:08.

Gutter: 1) Are Fossheim 24:27 2) Even Røthe 27:01 3) Sondre Lande 28:03 4) Odin Fossheim 37:13.

Menn: 1) Martin Reppen 22:17 2) Jonathan Devik 23:31 3) Jan Olav Smalås 23:46 4) Vemund T. Viken 23:56 5) Ole Leirvik 25:37 6 )Ole Danielsen 25:40 7) Andreas Vannebo 26:39 8) Alf Robert Wågan 28:17 Geir Kvello 28:17 10) Tom Lybæk 29:23 11) Tord Esten Moe 32:11 12) Torkild Bruun 33:11 13) Magne Bergslid 33:16 14) Jan Frode Kveli 34:25 15) Jørgen Haukø Skorstad 36:11 16) Kristian Foss 36:17 17) Per Marsfjell 43:30.

Trim uten tid: Tove Aarvik, Sverre Aarvik, Hanna B. Kværnø, Anne Kristin Melgård, Monica Jakobsen, Anita Hoddø, Vivian Aas, Alva Marie Olsen, Lukas Olsen, Tanit Olsen, Per Sandvik, Lise Hagen, Birger Almås, Jon Ove Høgden, Anne Husvik, Terje Husvik, Mona Osen, Andreas Marsfjell, Marit Brøndbo, Vidar Nufsfjord.