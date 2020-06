Namdalinger på Bislett

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Dette er et stevne til minne om Audun Boysen, som i mange år hadde norgesrekorden på 800 m på 1.45,9, og som var en av verdens beste mellomdistanseløpere på 1950-tallet.

Tyldum skal løpe 800 meter, mens Øvereng skal i ilden på 200 meter. Begge de to skal løpe tirsdag, for øvrig i samme stevne som brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen skal løpe 800 meter.

Mandag er det 5.000 meter som skal gjennomføres, og her møtes Henrik Ingebrigtsen og Sonre Norstad Moen til duell.

Det er imidlertid ikke bare eliteløpere til start. På 5.000 meter for menn er det for eksempel påmeldt over 100 løpere, deriblant Jonas Riseth, Namdal LK.

Grethe Tyldum får også mange å bryne seg på på sin 800 meter – her er 37 løpere påmeldt.