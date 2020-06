Uoppmerksomhet og høy fart kan ha vært årsaken til dødsulykka i Lokkaren i fjor

Havarikommisjonen mener båten kjørte nærmere 70 kilometer i timen i ulykka hvor Eivind Olav Kjelbotn Evensen og Ingrid Johansen Aune omkom natt til 1. august i fjor. De skriver også at alkohol kan ha påvirket oppmerksomhetsnivå og viser til at trafikkdata fra telefonen viser aktivitet 19 sekunder forut for ulykken.