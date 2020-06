Fikk støtte til å dele ut sitteunderlag

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Burg er en organisasjon for barn og unge med revmatisme, og hører til Norsk Revmatikerforbund (NRF). Vanligvis pleier de å ha tre samlinger i året, hvor barn og unge med revmatisme og deres familier møtes. På grunn av pandemien har det ikke blitt noen samlinger i år, og NRF Burg Nord Trøndelag fant derfor ut at de ville gi sine medlemmer et sitteunderlag og et oppmuntrende brev med oppfordring om å komme seg ut i naturen.