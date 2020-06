Høye kast og god kontroll

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Vi bruker å ha trening på tirsdager, så da jentene spurte om vi ikke kunne ha vanlig trening i går kveld i tillegg til treninga vi har på dagtid, så tolker jeg det som et godt tegn, sier instruktør Fride Johansen i en kort drikkepause under treninga som Overhalla Cheerleading Vikings har i Gimlehallen.

Sommercamp

Det er imidlertid ikke bare ei vanlig trening, for den nye og aktive klubben i Overhalla arrangerer det de kaller Sommercamp fire dager til ende. De startet mandag og har fire timer trening hver dag til torsdag.

Og det trives jentene, som var over 30 i tallet, utmerket godt med - selv om de trente inne mens sola strålte ute.

– Det gjør ingen ting å være inne når vi får trene dette. Dette er veldig artig, sier jentene Linnea C. Øyesvold, Amalie F. Tyldum, Oda Marie Nordlund, Hanna Hojem og Tuva Lysberg Lund når vi samler kvintetten noen sekunder etter at de har terpet inn et høytflygende nummer.

Med stram koreografi og god konsentrasjon, utfører jentene øvelsene i takt. Og selv om de løftes til værs, så er det ingen ting å være redd for, sier de.

– Nei, nei. Det er ikke farlig i det hele tatt. Det er bare artig. Du blir fort vant til øvelsene, sier de.

Mer rakk de ikke si, før jentene igjen skulle i ilden. Nye trinn og øvelser blir øvd inn - i godt tempo.

For snart kommer nye oppgaver, for overhallingene ønsker å være med i konkurranser i høst.

– Det er fint å trene så mange dager på rad, da får vi god kontinuitet, og jeg ser utvikling hele tida. Jentene står på og er flinke, skryter trener Fride Johansen.