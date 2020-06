Praktanlegg hvor OL-suksess og bygda smeltes sammen

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: - Vi er ikke i mål med planene for hele området når hallen åpnes, for dette er et område vi skal videreutvikle, sier Kristin Lonmo Almaas, som er kommunesjef i Høylandet kommune.

Stor gave

Onsdag formiddag var representanter for både kommuneadministrasjon, politikken, ungdomsråd- og klubb og IL Hållingen samlet utenfor den splitter nye hallen som reiser seg på andre siden av vegen for skolen og rett ved den nye kunstgressbanen.

Anledninga var at banksjef Ole Anders Olsen fra Sparebank 1 Midt-Norge troppet opp for å fortelle hvorfor banken har gitt 600.000 kroner i gave til hallen, en sum som er øremerket nytt utstyr.

- Vi deler ut penger som vi kaller samfunnsutbytte, og 40 prosent av bankens overskudd går til slike formål. Vi vet at aktive idrettsanlegg er viktig for aktive idrettslag. Samtidig ser vi at møteplasser som dette er viktig for innbyggerne. Ved å dele på byrden det koster å bygge, så får vi til mye i lag, sa Olsen da han fortalte om hvorfor banken går inn med en svært så anseelig sum til hallen.

- Med denne summen får vi nesten dekket opp kostnadene til utstyr til selve hallen. Så disse pengene kommer veldig godt med, sier Knut Terje Årsandøy, som er leder for idrettslaget, et lag som naturlig nok blir en stor bruker av hallen.

Flerbrukshall

Alle parter understreker imidlertid at Hållinghallen er en flerbrukshall og ikke en rendyrket idrettshall.

- Det har lenge vært planer om en hall på Høylandet. Blant annet da nyskolen ble bygget i 1994, men området der var ikke egnet til en slik hall. Vi har brukt tid, og målet har vært å få til et sambruk på best mulig måte. En flerbrukshall som dette mener vi skal bli samlingspunkt for mye aktivitet på Høylandet, sier ordfører Hege Nordheim-Viken.

For hallen skal romme mye utover den store flata som blir øremerket alskens idrettsaktiviteter. Her blir skytterbane, lokaler for ungdomsklubben, klatrevegg, trimrom og ikke minst; her skal alle besøkende etter hvert få ta del i Pål Tyldums eventyrlige suksess som langrennsløper.

OL-helten har nemlig sagt ja til å stille ut sin rikholdige premiesamling i inngangspartiet.

- Det synes vi er veldig bra. På den måten kan vi ta vare på historien, sier Nordheim-Viken.

Går det som man også ønsker, vil det etter hvert også komme en statue av Pål Tyldum foran inngangspartiet.

- Dette er en sak vi jobber kontinuerlig med. Det er stor kostnad, men vi tror vi skal få det til, forteller Lonmo Almaas.

Men å synliggjøre at man har en OL-helt i sin midte stopper ikke med å lage en statue. De ønsker også å ha det de kaller en "olympiapark" utenfor hallen.

- Det er kanskje freidig av oss å kalle det en olympiapark, men vi synes det var et fint navn på området utenfor hallen.

73 millioner

Det er Høylandet kommune som bygger og er formell eier av Hållinghallen. Hallen har en budsjettert kostnadsramme på 73 millioner.

- Selv om vi får mye spillemidler, er dette et stort løft for kommunen. Men vi håper og tror dette skal tilføre samfunnet noe veldig bra. Dette bidrar i aller høyeste grad til bolyst, sier ordfører Hege Nordheim-Viken.

Kommunen overtar bygget 21. september, men når hallen blir tatt i bruk er ikke klart.

Noen som gleder seg til det er ungdommen i bygda. Den lokale ungdommsklubben har mange medlemmer og et utslitt lokale. Nå ser de fram til å ta sitt nye lokale i hallen i bruk.

- Dette kommer til å bli kjempebra. Vi gleder oss til å ta den i bruk, sier Harald Sagvik Økstad som er leder for ungdomsrådet.

Ungdomsarbeider Geir Ove Brøndbo Hammer ser på hallen som en viktig tilvekst.

- Ingen tvil om det. Nye lokaler for ungdomsklubben er etterlengtet, så dette vil bli et kjempeløft for ungdommen på Høylandet, sier han.