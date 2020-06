Svalende lydspor til sene sommerkvelder

NAMDALSAVISA

Du skal ikke skue hunden på hårene, heter det seg. Noen ganger er det helt riktig. For med en hang til melankolien, er kanskje ikke ordet «sommerlig» det man automatisk forbinder med Jonas Ledang. Samtidig har han en egen teft for luftige popmelodier. Det er noe han igjen viser på «All Kinds of Blue».

Det heter seg også at djevelen ligger i detaljene, og i likhet med Ledangs tidligere utgivelser er det mange vakre små detaljer som gir den relativt enkle låta dybde og kompleksitet.

Etter fem år i støpeskjeen gir Jonas Ledang ut sin første sommerlåt Det tok flere år og en rekke innspillinger før brikkene endelig falt på plass. Nå er artisten fra Skage klar for ny utgivelse og comeback på scenen foran et betalende publikum.

Den delikate melodien er fløyelsmykt innpakket i et tiltalende lydlandskap, som nok en gang er ypperlig produsert. Kontrasten mellom den lystige melodien og Ledangs naturlig melankolsk ladde stemme er en nær perfekt match.

Låta har mange atmosfæriske partier som sender tankene til sene sommerkvelder. Og vi trenger også noen sanger til de intenst tilstedeværende sommerkveldene, og «All Kinds of Blue» gjenspeiler – og passer til – den beste delen av sommeren på suverent vis.