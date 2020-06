– Vi har alle et ansvar for å få båten på rett kjøl

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg mener jeg har grunnlag for alt det jeg skriver i innlegget. Og ingen må tro at jeg har skrevet det i affekt. Det er et resultat av ting som jeg har sett over tid. Planen var egentlig å ta det opp på årsmøtet, men når årsmøtet nok en gang ble utsatt var det tingen som fikk begeret til å flyte over for meg, sier Espen Sandmo om leserinnlegget han la ut på NA meninger onsdag der han tok oppgjør med ting han mener ikke er heldig for fotballen i Namdalens største fotballklubb.

Likegyldige

Han har levd tett på Namsos-fotballen i over fire tiår. Både som leder, trener, spiller og medlem av ulike utvalg, samt journalist og pappa, har han fulgt utviklinga på nært hold. Han liker slett ikke det han ser om dagen.

– Nei. Jeg føler det er en klubb som spriker i alle retninger. Sportslig er det ikke mye å rope hurra for. Namsos IL har hatt juniorlag siden 1950-åra. Nå er det trukket fra serien i år. Vi har et A-lag der det knapt er seniorspillere. Antall lag i aldersbestemte klasser går ned, og samarbeidet med naboklubbene som det har vært snakket om, er det lite av. Det er tynt med damespillere, så nei, det er ikke lyst, sier han innledningsvis.

– Noe av det verste er imidlertid at engasjementet rundt klubben er i ferd med å bli borte. Jeg var i Bangsund-miljøet i mange år, og der ser jeg det engasjementet jeg savner i NIL. Jo, det er lettere å få det til på små plasser, men det er så mange som brenner for fotballen i Namsos, at situasjonen burde vært en helt annen også her. Folk er likegyldige, og det er trist, sier han.

Fritar ingen

I leserinnlegget skriver han at hovedansvaret sitter på det til enhver tid sittende styret for klubben.

– Det er jo de som har det overordnete ansvaret, men jeg fritar egentlig ingen for at det er blitt som det er. For eksempel blir det for lettvint av A-spillere å storme til naboklubbene med en gang ikke alt er på skinner her. Og da snakker jeg selvsagt ikke om spillere som går til klubber høyt opp i divisjonene, men de som går til Bangsund, Spillum eller Flatanger. Jeg savner at spillerne bidrar til å ordne opp. Flere har vært flinke, og all ære til for eksempel Mats Romsdalen som virkelig har bidratt, men spillerne må også gå i seg selv når det er som det er nå, utdyper han.

– Du mener også styret ikke har involvert medlemmene godt nok?

– Ja, jeg mener det. Jeg sa selv ja til å sitte i sportslig utvalg, men jeg har ikke hørt noe siden i oktober. Min følelse er at styret har gått på den klassiske tabben, der de bare lytter til sitt eget styre og på dem som er enige med dem selv.

Han nekter bestemt på at han med leserinnlegget er ute «etter å ta noen».

– Nei, nei. Selvsagt er jeg ikke ute etter noen. Jeg har veldig stor respekt for at folk tar på seg idrettslige verv, og jeg har også full respekt for innsatsen som er lagt ned. Det er mye bra, men mye som burde vært gjort annerledes. Jeg synes det sittende styret har vært alt for lite flinke til å lytte til grasrota og involvere de mange flinke folkene som er rundt på feltet eller som vi vet brenner for NIL fotball. Det er mange flinke folk som jeg vet vil bidra, men de må bli spurt og involvert.

Han påpeker også at dette ikke er personlig ment.

– Jeg har aldri vært konfliktsky og er ikke redd for å ta en diskusjon. Jeg har levd så lenge og tett på fotballen i Namsos at når jeg føler jeg må si fra om at ting ikke er som de skal, så kan jeg gjøre det. Jeg er ikke ute etter å «ta noen» i styret, men ønsker heller å komme i diskusjon. Og da skal vi diskutere sak og ikke person.

Stor respons

Han sier han har fått stor respons etter at innlegget ble lagt ut på NAs nettside onsdag.

– Det har vært mange kommentarer om at jeg har truffet spikeren på holdet, og at det var bra jeg sa fra. Det viktigste nå er å ta tak i jobben.

– Hva mener du bør gjøres?

– Vi må huske at selv om jeg mener mye kan gjøres annerledes, så sitter ikke jeg på noen fasit. Og det er verken katastrofe eller krise i klubben. Klubben har etter hva jeg forstår god økonomi. Men vi trenger en kursendring. Hvis jeg hadde sittet i det nye styret så ville jeg åpnet klubbhuset, invitert naboklubber og medlemmer til en åpen diskusjon om hvordan vi ønsker at vegen videre skal være. Som sagt så har vi alle et ansvar for å få skute på rett kjøl igjen.

– Hva kan du selv bidra med?

– Jeg er med i trenergruppa for guttespillerne. Her er det vel oppunder 50 spillere, så det er slett ikke ille på alle områder, sier Espen Sandmo.