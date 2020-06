Den ultimate utematen

Du kan helt klart bruke spareribs også, men vær klar over at det blir litt som å ta til takke med løvbiff når du egentlig var sugen på entrecôte.

NAMDALSAVISA

Shortribs er ikke alltid det enkleste å få tak i, men finner du det ikke i butikken, kan du bestille direkte fra slakteren. Disse lubne stykkene av ribbein, med flotte lag av lange muskelfibre og smaksrikt fett, er perfekt for langtidskoking med påfølgende infernalsk varmebehandling over trekull. Vi er ute etter optimal stekeskorpe og røykpreg. Du kan helt klart bruke spareribs også, men vær klar over at det blir litt som å ta til takke med løvbiff når du egentlig var sugen på entrecôte.