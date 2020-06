Rykket ut da to jenter tente bål i Bymarka

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – De hadde ringt til noen naboer, som varslet oss. Så rykket vi ut, sier Ole Marius Haugen på 110-sentralen i Namsos.

Da brannvesenet kom til stedet rundt klokka 18.30 fredag kveld, var bålet ute av kontroll.

– De hadde ikke kontroll på bålet, og det brant ganske heftig i rundt. Brannen ble slukket ganske raskt, sier Haugen.

Politiet ble også varslet om brannen, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut. Operasjonsleder Vilola Elvrum forteller at det var to jenter involvert, men at de ikke har alderen på disse.

– Brannvesenet hadde en grei tone med begge, og ordnet opp på stedet. Det kommer ikke til å bli opprettet sak på dette, sier hun.

– Det er vel bålforbud nå. Får ikke et brudd på forbudet konsekvenser?

– Her handler det om å bruke sunn fornuft. Når det er knusktørt, skal man ikke tenne bål i skogen. Dette har brannvesenet forklart jentene. Det kan godt hende at vi tar en prat med jentene vi også, sier Elvrum.