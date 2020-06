Treningsvilje hos noen, motivasjonssvikt for andre

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Tirsdag fikk de yngre spillerne gladnyheten om at de kan komme i gang med seriespill fra 1. august. Breddefotballen som omhandler spillere som er 19 år og eldre, må imidlertid fortsatt vente på klarsignal. 1. september er foreløpig satt som oppstartdato.

– Det er selvfølgelig kjedelig at vi ikke får starte opp med kamper før 1. september. Men andre har det som sagt verre enn oss. Vi må respektere, lytte og forstå det myndighetene sier, sier Andreas Skeie i Rørvik ILs 4. divisjonslag.

Han er veldig glad for at barne- og ungdomsfotballen får starte opp.

– Det er nok kjedeligere for dem å vente enn for oss. Så jeg mener det var helt riktig at når noen skulle få starte først, så var det riktig å prioritere barne- og ungdomsfotballen, sier Skeie.

Mange i Rørvik

Til tross for reaksjoner og utsettelse av seriestarten, ser ikke det ut til å påvirke treningsviljen hos spillerne på Rørvik. Skeie kan melde om et godt oppmøte på treningene for tida.

– Vi har trent sammen en liten stund nå, og det ser ikke ut til at folk er mindre motiverte på grunn av tida vi er inne i. Vi har et godt oppmøte på treningene og har vel ikke hatt færre enn 20 spillere på trening siden vi startet opp. Det er veldig moro, sier han.

Godt oppmøte også hos damene

Breddeklubbene og fotballkretsene rundt om i landet har flere vist misnøye, samt bekymringer om frafall på grunn av utsettinga av seriestarten. På Rørvik ser det ikke ut til at frafall blir et problem med det første. Nora Ulsund Sinkaberg og Henriette Eidshaug på Rørvik sitt nye damelag melder om godt oppmøte på treningene hos dem.

– Vi har mange spillere på trening. Det er ikke helt det samme å trene slik vi gjør nå. Dette er ikke fotball som vi vil ha det. Vi vil spille. Men til tross for litt uvanlige tider, stiller folk opp på trening. Jeg tror de fleste har gledet seg til vi kunne møtes igjen og trene sammen, sier Henriette Eidshaug.

Selv om det er godt oppmøte, innrømmer Nora Ulsund Sinkaberg at de fleste går og gleder seg til å spille kamp igjen.

– Vi har trent sammen en stund nå, men de fleste av oss ønsker å spille kamper så fort som mulig. Vi som er et såpass nytt lag har hatt godt av litt kamptrening, men vi får vel bare vente, trene og se.

Gleder seg til lokaloppgjør

Overhalla-kvinnene håper også sesongen kan begynne så raskt som mulig. Sjuerlaget deres går imot en sesong som har mange artige oppgjør. Allerede i første kamp skal de måle krefter mot Flatanger på hjemmebane. I samme avdeling finner man også Spillum.

– Vi har det veldig gøy på trening og trives med å trille litt ball. Det er synd at sesongen ble flytta til september, og selv håper jeg at regjeringa snur og åpner for breddefotballen i august igjen, sier Overhalla-kaptein Gro Anita Lysberg.

– Redd vi mister mange

Hun forteller at koronaviruset har gått hardt ut over spillertroppen deres.

– Dette går hardt ut over motivasjonen. Det er faktisk en del jenter vi ikke har sett på trening siden i mars, som er veldig synd. Jeg skjønner det godt, for det er ikke like gøy å være på gressmatta når vi ikke får spille kamper, oppsummerer Lysberg.

Hun – som resten av Fotball-Namdalen – håper derfor at sesongen kan begynne så raskt som mulig.

– Jeg syns det er uforståelig og trist at store deler av samfunnet åpnes og at folk kan reise i Norden, mens fotballen i stor grad skal holdes stengt. Det er utrolig bra at barne- og ungdomsfotballen er i gang, men for oss i breddefotballen frykter jeg at det vil være få lag som gjenstår etter korona-perioden.

– Prøver vårt beste

Damelaget til Flatanger, som er nytt av sesongen, håper i likhet med Overhalla-kapteinen at det blir noe av sesongen. Flatanger-trener Egil Steffensen har likevel sine tvil.

– Det er kjempebra at det er åpna for barne- og ungdomsidrett, men jeg frykter at det vil komme nye smeller som utsetter sesongen for vår del. Vi kan dog ikke gjøre annet enn å se hvordan det blir, sier han og legger til:

– Vi prøver etter beste evne å ha treninger, men akkurat nå er det litt begrensa hva vi får til. Det viktigste er at vi opprettholder tilbudet og i mellomtida er det bare å håpe at breddefotballen får begynne igjen så snart det er forsvarlig.

Motivert i Flatanger

På herresida sier Flatanger-trener Karl Ivar Dahle Høstland at hans mannskap fikk et slag i trynet når fotballen ble stanset i mars.

– Vi var i veldig god form, men så fikk vi – og alle andre – dette viruset rett i fleisen. Det var selvfølgelig surt, men vi må likevel huske at det er andre som har det verre enn oss, sier Flatanger-treneren.

Flatanger-troppen er for tida litt spredt for alle vinder ettersom flere av hvittrøyene bor i Trondheim og Namsos. Ifølge Dahle Høstland er har de likevel ingen problemer med å få unnagjort treningene.

– Alle «leirene» i både Flatanger, Namsos og Trondheim får god oppfølgning, og jeg vet at det står bra til på treningene. Gruppa er motivert. At hele laget ikke har fått trene sammen enda ser jeg ikke på som noen krise, da vi er godt vant med å trene sånn fra tidligere, slår han fast.

Videre påpeker treneren at gruppa er særdeles nøye på å trene etter smittevernsreglene, og ikke minst at de gleder seg til å komme i gang.

– Hele bygda ser fram til seriestart. Det er bare å håpe at serien ikke blir utsatt flere ganger.

Har mistet «gulrota»

Kristoffer Selvåg, trener for Spillum-herrene i sjettedivisjon, legger ikke skjul på at han – i likhet med Overhalla-kaptein Lysberg – frykter frafall blant spillerne dersom kamp-tørken vedvarer til 1. september.

– Hele troppen var fryktelig ivrige og så veldig fram til 10. august. Men etter at starten ble flyttet til september har vi mista litt piffen, og vi trenerne er bekymra for at folk skal slutte når de mister den «gulrota» i å spille oppgjør. Personlig håper jeg at sesongen kan begynne tidligere, sier Selvåg.

Men fram til en endelig avgjørelse blir tatt har Spillum-troppen greit for å trene.

– Vi har relativt godt oppmøte på treningene, og jeg opplever det som om formen på laget er bra. Vi har hatt mer løpetreninga enn noensinne og det har gjort underverker for formen, avslutter Selvåg.