– Døra til NIL Fotball er vidåpen!

Vi sitter ikke med all fasit, men vi jobber ut fra hvilke oppgaver årsmøtet har gitt oss.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg vet ikke hvor mange møter jeg har vært på med medlemmene, det være seg klubbkvelder, foreldremøter, møter med naboklubber og ikke minst når vi har åpne klubbhus med kveldsmat. Men jeg har til gode at noen kommer til meg og sier at de er uenig med måten vi driver på. Derfor kommer dette utspillet fra Espen veldig overraskende på meg, sier styrelederen for Namsos IL Fotball.